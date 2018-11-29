Mercedes сбил двоих мужчин на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде 2 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Mercedes сбил двоих мужчин на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде 2 декабря 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 03:50 на ул. Нижневолжская набережная, 16. Согласно информации, неустановленный водитель на автомобиле Mercedes совершил наезд на двух пешеходов, стоявших на краю проезжей части.

В результате ДТП 35-летний мужчина был госпитализирован с переломом костей таза. Ещё один 29-летний мужчина получил сотрясение и черепно-мозговую травму.