Уникальные документы Нижегородской радиолаборатории обнародованы в честь её 100-летия Общество

Архивисты представили уникальные документы о первых годах работы Нижегородской радиолаборатории 3 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Мероприятие приурочено к 100-летию создания Нижегородской радиолаборатории им. В.И. Ленина.

Как сообщается в пресс-релизе, были представлены технические отчеты о деятельности радиолаборатории, альбомы с чертежами и фотографиями приборов и изобретений, журналы "Телефония и телеграфия без проводов", издававшиеся радиолабораторией.

"Нижегородская радиолаборатория – уникальный для своего времени и первый в России научно-производственный комплекс, включавший конструкторские коллективы, мастерские, где реализовывались изобретения, и даже особое радиополе за пределами города, где проводились масштабные эксперименты. Успех Нижегородской радиолаборатории подтвердил перспективность наукоемкого производства и определил развитие радиотехнической мысли в СССР на десятилетия вперед", - сказал Борис Пудалов.



СПРАВКА:

Нижегородская радиолаборатория – первый советский научно-исследовательский центр в области радиотехники. Официальным днем основания лаборатории считается день подписания председателем Совета народных комиссаров В.И. Лениным "Положения о радиолаборатории с мастерской Народного комиссариата почт и телеграфов". Согласно положению, радиолаборатория становилась "первым этапом к организации в России государственного радиотехнического института, целью которого является объединение вокруг себя… всех научно-технических сил России, работающих в области радиотелеграфа, всех радиотехнических учебных заведений и всей радиотехнической промышленности России". Первым управляющим НРЛ был назначен инженер В.М. Лещинский. В личном составе радиолаборатории были такие крупные специалисты, как М.А. Бонч-Бруевич (с 1922 г. - директор радиолаборатории), В.П. Вологдин, П.А.Остряков, К.Н. Добкевич, С. И. Шапошников.