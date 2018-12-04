Шестидневная рабочая неделя перед Новым годом в России продолжится каникулами в 10 дней Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Шестидневная рабочая неделя перед Новым годом в России продолжится десятидневными каникулами. Об этом сообщает Государственная инспекция труда.

Шестидневную рабочую неделю ведомство объясняет тем, что "для рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней предусмотрен перенос дня отдыха с субботы 29 декабря 2018 года на понедельник 31 декабря".

Таким образом, суббота 29 декабря становится рабочим днем, а последняя рабочая неделя 2018 года будет шестидневной и 29 декабря россияне будут работать за предпраздничный день 31 декабря. Но последний рабочий день сокращается на один час.

Затем последуют десятидневные новогодние каникулы - с воскресенья 30 декабря 2018 года по вторник 8 января 2019 года.