Последние новости рубрики Экономика
06 декабря 2018 10:18  [16] Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс в региональный парламент проект поправок в бюджет-2018
06 декабря 2018 00:58  [736] Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона
05 декабря 2018 20:17  [196] Нижегородский ОПК намерен осуществить диверсификацию производства за счет продукции ТЭК и здравоохранения
05 декабря 2018 14:33  [1355] Бюджет Нижегородской области за 11 месяцев исполнен с профицитом в 11 млрд рублей
05 декабря 2018 13:04  [138] Стоимость бензина и дизтоплива в Нижегородской области за год увеличилось почти на 12%
05 декабря 2018 11:43  [1318] Госдолг Нижегородской области за 11 месяцев снизился на 4% - до 72,8 млрд рублей
05 декабря 2018 11:38  [367] Администрация повысила оклад руководителя "Нижегородпассажиравтотранса" на 20%
04 декабря 2018 17:06  [283] Нижегородец предложил инвестировать городские бюджетные деньги в криптовалюту
04 декабря 2018 13:48  [303] Нижегородская администрация планирует увеличить доходы и расходы бюджета-2018 на 117 млн рублей в декабре
04 декабря 2018 11:27  [277] Кредиторка нижегородских МП за 9 месяцев выросла на 5% - до 3,5 млрд рублей
Экономика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс в региональный парламент проект поправок в бюджет-2018

06 декабря 2018 10:18  [16] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание региона проект поправок в бюджет на 2018 год. Об этом сообщает областное министерство финансов 6 декабря 2018 года.

Согласно информации, на 220 млн рублей планируется увеличить ассигнования резервного фонда правительства региона для оказания финансовой помощи муниципальным районам, находящимся в трудной финансовой ситуации. Кроме того, на 209,6 млн рублей планируется уменьшить расходы на обслуживание государственного долга в связи со сложившейся экономией.

При принятии поправок Заксобранием региона доходы областного бюджета будут увеличены на 540,3 млн рублей — до 154,58 млрд рублей, расходы — на 340,3 млн рублей (до 156,84 млрд рублей).

Согласно последним изменениям в бюджет региона на 2018 год, доходы бюджета были увеличены на 1,3 млрд рублей - до 154,04 млрд рублей, расходы - на 1,2 млрд рублей - до 156,5 млрд рублей, дефицит бюджета был снижен на 90,9 млн рублей - до 2,4 млрд рублей.

Напомним, 29 ноября проект бюджета Нижегородской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов был принят в первом чтении.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph