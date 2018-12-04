Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс в региональный парламент проект поправок в бюджет-2018 Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание региона проект поправок в бюджет на 2018 год. Об этом сообщает областное министерство финансов 6 декабря 2018 года.

Согласно информации, на 220 млн рублей планируется увеличить ассигнования резервного фонда правительства региона для оказания финансовой помощи муниципальным районам, находящимся в трудной финансовой ситуации. Кроме того, на 209,6 млн рублей планируется уменьшить расходы на обслуживание государственного долга в связи со сложившейся экономией.

При принятии поправок Заксобранием региона доходы областного бюджета будут увеличены на 540,3 млн рублей — до 154,58 млрд рублей, расходы — на 340,3 млн рублей (до 156,84 млрд рублей).

Согласно последним изменениям в бюджет региона на 2018 год, доходы бюджета были увеличены на 1,3 млрд рублей - до 154,04 млрд рублей, расходы - на 1,2 млрд рублей - до 156,5 млрд рублей, дефицит бюджета был снижен на 90,9 млн рублей - до 2,4 млрд рублей.

Напомним, 29 ноября проект бюджета Нижегородской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов был принят в первом чтении.