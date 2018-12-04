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Общество

Публичные слушания по проекту правил благоустройства территории Нижнего Новгорода пройдут 7 декабря

07 декабря 2018 10:07  [371] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Публичные слушания по проекту правил благоустройства территории Нижнего Новгорода пройдут 7 декабря 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИТ горадминистрации.

Собрание участников публичных слушаний состоится в 18:00 в Большом зале администрации города (Кремль, корпус 5, второй этаж).

Как сообщалось ранее, 4 декабря исполняющим обязанности заместителя главы города по благоустройству стал Виктор Сдобняков.

Напомним, что ранее депутаты Гордумы предложили передать парки и скверы Нижнего Новгорода на баланс отдельного муниципального учреждения. В мае союз попечительских советов парков Нижнего Новгорода обратился к главе города Владимиру Панову с просьбой вернуть официальные границы пяти парков: Автозаводского, Сормовского, Светлоярского парков, а также парка Пушкина и Кулибина.

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