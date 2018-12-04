"Транснефть-Верхняя Волга" продолжит совершенствовать товарно-транспортные операции Бизнес

Совещание Транснефть-Верхняя Волга Фото: пресс-служба компании Транснефть - Верхняя Волга

АО "Транснефть-Верхняя Волга" продолжит совершенствовать товарно-транспортные операции. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Данные вопросы обсуждались на расширенном выездном совещании в Нижнем Новгороде.

Основной темой совещания стала демонстрация работы программного комплекса автоматизированной системы оперативного учета нефти (АСОУН) на примере проведения инвентаризации нефти в Горьковском районном нефтепроводном управлении АО "Транснефть-Верхняя Волга".

Как сообщает пресс-служба, данный программный комплекс позволяет формировать оперативный баланс нефти и выполнять оперативную инвентаризацию с использованием данных со средств измерений, установленных на объектах магистрального нефтепровода.

АСОУН - одна из первых систем, которая интегрирует в единое информационное пространство данные из других измерительных и управляющих систем ПАО "Транснефть".

Внедрение программного комплекса позволило использовать консолидированную фактическую информацию для анализа, планирования и прогнозирования при выполнении задач оперативного учета и инвентаризации нефти.

В ходе совещания были подведены итоги апробации новых видов оборудования для отбора проб из резервуаров, а также работ по внедрению и вводу в эксплуатацию единой системы диспетчерского контроля и управления в АО "Транснефть - Север" и АО "Транснефть-Верхняя Волга". Также на совещании была представлена работа системы автоматизации и управления магистральных нефтепроводов на примере АО "Транснефть-Верхняя Волга".

По итогам встречи участники совещания дали положительную оценку реализации проектов совершенствования товарно-транспортных операций предприятий системы ПАО "Транснефть".

Принято решение о дальнейшей реализации стратегии инновационного развития в трубопроводной отрасли, разработке и внедрению новых технологий, инновационных продуктов и услуг с целью повышения надежности, обеспечения программ экологии и энергосбережения, а также улучшения производственных процессов.