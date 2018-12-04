Нижегородская область – один из регионов, который получит наибольшее количество федеральных средств на экологию Экономика

Дмитрий Кобылкин и Глеб Никитин Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Нижегородская область – один из регионов, который получит наибольшее количество федеральных средств на экологию. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, об этом сообщил глава области Глеб Никитин по итогам визита в регион министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина.

Министр находится сегодня с визитом в нижегородской области, где осмотрел объекты накопленного экологического ущерба в Дзержинске: полигон "Игумново", шламонакопитель "Белое море" и свалку промышленных отходов "Черная дыра", а также оценил работу мусоросортировочного комплекса на полигоне МАГ-1.

После этого губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и Дмитрий Кобылкин провели совещание по вопросам ликвидации объектов накопленного экологического ущерба в Нижегородской области и участию региона в национальном проекте "Экология". Глеб Никитин по итогам совещания поблагодарил Дмитрия Кобылкина за поддержку предложений региона в нацпроект. Вместе с тем губернатор отметил, что Нижегородская область рассчитывает на расширение объема планируемых работ в рамках нацпроекта.

"Мы по объёму ресурсов, которые по решению министерства были выделены на Нижегородскую область, находимся на втором месте среди всех регионов страны. Это очень значимый результат, говорящий и о большом количестве проблем, которые необходимо решать, и о хорошем уровне взаимодействия с федеральным министерством. Нам бы хотелось ещё усилить взаимодействие. В частности, я ставил вопрос о других объектах накопленного экологического ущерба, характеристики которых ещё предстоит установить. Мы проведём инвентаризацию этих объектов для определения приоритетности", - отметил губернатор.

"Есть объекты, работы по которым уже планируются в рамках нацпроекта. Так будет ликвидировано минимум семь крупных свалок. Планируется также масштабное строительство и реконструкция очистных сооружений в рамках национального проекта "Оздоровление Волги", - рассказал Глеб Никитин.

"Нижегородская область хорошо представлена в национальном проекте", - отметил по итогам совещания Дмитрий Кобылкин.

"Мы сегодня обсудили возможности расширения этого участия. Я думаю и дальше будем двигаться в вопросах разработки проектной документации, создания проектов государственно-частного партнёрства и концессий. Глеб Сергеевич очень активно отстаивает интересы региона, и мы сегодня много обсуждали то, что беспокоит нижегородцев. Все положительные начинания для решения этих проблем обязательно будем поддерживать", - добавил Дмитрий Кобылкин.