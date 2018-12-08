Глеб Никитин и Денис Мантуров посетят нижегородские заводы "Красный якорь" и "Буревестник" 10 декабря Экономика

Фото: Юлия Горшкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетят нижегородские промышленные предприятия 10 декабря 2018 года перед проведением в Нижнем Новгороде первого координационного совета по развитию промышленности. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как сообщается в пресс-релизе, делегация познакомится с работой завода "Красный якорь", с которым накануне федеральный ФРП подписал договор займа на общую сумму 100 млн рублей на создание импортозамещающих производств, а также с работой ЦНИИ "Буревестник", на котором реализуется уникальный проект производства мусоросортировочного оборудования.

Отмечается, что в рамках координационного совета утром 10 декабря уже состоялся деловой завтрак с участием торговых представителей РФ и замминистра промышленности и торговли РФ Алексея Груздева.

"Это первое за многие годы событие, которые мы проводим не в Москве, а в регионе. И, наверное, это и есть знак нового качества. Принимающая сторона организовала посещение выставки, где торговые представители смогут ознакомиться с экспортным потенциалом региона. Они смогут посмотреть, чем живет регион, какие есть приоритеты, какие есть экспортно-ориентированные услуги, технологии. Это очень важно, я надеюсь, что мы такую практику будем продолжать", - обратился к участникам делового завтрака Алексей Груздев.

По словам и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина, сегодня в мероприятиях принимают участие 56 торговых представителей. Он также отметил, что в мероприятиях будут участвовать 60 руководителей нижегородских промышленных предприятий. "У каждого предприятия свой интерес к определенным регионам. Уникальная возможность, когда можно все регионы здесь найти в одном зале. Часть наших промышленных предприятий покажут свою инновационную продукцию. Торгпреды не просто по статьям будут продвигать нашу продукцию – они ее увидят, пощупают, потрогают", - отметил Люлин.

Напомним, что координационный совет по развитию промышленности впервые пройдет с участием всех торговых представителей РФ за рубежом. Основная тема корсовета – развитие экспортного потенциала и несырьевого неэнергетического экспорта российских предприятий. "Это хорошая возможность для установления новых межрегиональных и международных связей", - подчеркнул Глеб Никитин.