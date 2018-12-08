Последние новости рубрики Бизнес
10 декабря 2018 13:19  [29] Нижегородские абоненты "Ростелекома" использовали более 80 млн баллов по программе лояльности в 2018 году
10 декабря 2018 13:16  [30] Дума Дзержинска внесла изменения в Положение о земельном налоге, касающихся юридических лиц
10 декабря 2018 13:06  [40] Базовая ставка аренды 1 кв м муниципального имущества в Дзержинске составит в 2019 году 640 рублей
10 декабря 2018 12:41  [82] "Цены на топливо будут расти вне зависимости от запрета на продажу низкосортного горючего", - Сергей Зуденков
07 декабря 2018 20:25  [752] "МАГ Груп" намерен за 10 лет построить в Дзержинске полигон ТБО за 4 млрд рублей
07 декабря 2018 16:50  [801] Завод по производству электротехнической продукции планируют построить в Нижнем Новгороде
07 декабря 2018 16:30  [400] Выпуск импортозамещающего горно-шахтного оборудования наладят в Нижнем Новгороде на средства ФРП
07 декабря 2018 16:23  [239] "Транснефть-Верхняя Волга" продолжит совершенствовать товарно-транспортные операции
07 декабря 2018 15:51  [967] "ТНС энерго НН" направило своим клиентам более 29 тысяч уведомлений о задолженности за электроэнергию
07 декабря 2018 14:36  [376] Удобства оформления кредитов, их комфортное обслуживание и возможности уменьшения переплаты – советы специалистов Почта Банка
Бизнес

Нижегородские абоненты "Ростелекома" использовали более 80 млн баллов по программе лояльности в 2018 году

10 декабря 2018 13:19  [29] Бизнес

Нижегородские абоненты "Ростелекома" использовали более 80 млн баллов по программе лояльности в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба компании 10 декабря 2018 года.

Как сообщается в пресс-релизе, чаще всего клиенты обменивали бонусы на скидку при оплате интернета и фильмы в "Видеопрокате" "Интерактивного ТВ" и выбирали в подарок пакеты минут городской телефонной связи.

Напомним, участники программы "Бонус" получают баллы за пользование услугами компании, личным кабинетом, прохождение опросов, активность в соцсетях и покупки онлайн в магазинах партнеров. Абонентам также начисляются подарочные баллы в день рождения и за стаж участия. Бонусы можно обменивать на скидки и сервисы из каталога подарков, который насчитывает свыше 30 позиций..

"В программе участвуют свыше 58 тысяч нижегородских абонентов. Нам приятно дарить подарки тем, кто давно и активно пользуется услугами компании. Поэтому мы предоставляем участникам много возможностей копить баллы и обменивать их на полезные опции. "Бонус" высоко оценило и профессиональное сообщество – в этом году "Ростелеком" стал обладателем премии Loyalty Awards Russia 2018 за лучшую программу лояльности в телекоме", - прокомментировал замдиректора по работе с массовым сегментом МРФ "Волга" ПАО "Ростелеком" Валерий Боков-Шароградский.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph