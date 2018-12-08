Нижегородские абоненты "Ростелекома" использовали более 80 млн баллов по программе лояльности в 2018 году Бизнес

Нижегородские абоненты "Ростелекома" использовали более 80 млн баллов по программе лояльности в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба компании 10 декабря 2018 года.

Как сообщается в пресс-релизе, чаще всего клиенты обменивали бонусы на скидку при оплате интернета и фильмы в "Видеопрокате" "Интерактивного ТВ" и выбирали в подарок пакеты минут городской телефонной связи.

Напомним, участники программы "Бонус" получают баллы за пользование услугами компании, личным кабинетом, прохождение опросов, активность в соцсетях и покупки онлайн в магазинах партнеров. Абонентам также начисляются подарочные баллы в день рождения и за стаж участия. Бонусы можно обменивать на скидки и сервисы из каталога подарков, который насчитывает свыше 30 позиций..

"В программе участвуют свыше 58 тысяч нижегородских абонентов. Нам приятно дарить подарки тем, кто давно и активно пользуется услугами компании. Поэтому мы предоставляем участникам много возможностей копить баллы и обменивать их на полезные опции. "Бонус" высоко оценило и профессиональное сообщество – в этом году "Ростелеком" стал обладателем премии Loyalty Awards Russia 2018 за лучшую программу лояльности в телекоме", - прокомментировал замдиректора по работе с массовым сегментом МРФ "Волга" ПАО "Ростелеком" Валерий Боков-Шароградский.