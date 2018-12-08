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Бизнес

Нижегородские власти рассчитывают к 2024 году увеличить участников проекта "Эффективная губерния" в 11 раз

10 декабря 2018 16:04  [80] Бизнес
Глеб Никитин и Денис Мантуров на заводе Красный якорь

Глеб Никитин и Денис Мантуров на заводе Красный якорь

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Нижегородские власти рассчитывают к 2024 году увеличить участников проекта "Эффективная губерния" в 11 раз.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, информацию об увеличении участников проекта озвучил глава области Глеб Никитин министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову, который сегодня находится с рабочим визитом в Нижнем Новгороде.

"На сегодняшний день в проекте принимают участие 18 промышленных предприятий Нижегородской области. К 2024 году мы рассчитываем привлечь к проекту около 200 предприятий", - сказал Глеб Никитин.

Глеб Никитин и Денис Мантуров посетили завод "Красный якорь" в Нижнем Новгороде. Это предприятие уже является участником проекта "Эффективная губерния", предполагающего внедрение "бережливых технологий", которые позволяют повысить производительность труда.

Губернатор рассказал министру промышленности и торговли РФ, что предприятия региона активно пользуются и федеральными средствами поддержки. Нижегородская область является одним из лидеров по сотрудничеству с российский Фондом Развития промышленности.

За время внедрения "бережливых технологий" на 18 промышленных предприятиях Нижегородской области в 15 раз сократилось время протекания процессов, в три раза снизились объемы незавершенного производства, в пять раз сократились перемещения изделий в производстве, в 12,5 раз повысилась производительность труда (увеличились объемы производства), также в пять раз повысился процент сдачи с первого предъявления, в четыре раза снизились потери от брака и от 5% до 20% снизилась себестоимость.

##532948##Напомним, что сегодня Глеб Никитин и Денис Мантуров посетят нижегородские промышленные предприятия перед проведением в Нижнем Новгороде первого координационного совета по развитию промышленности.

В начале делегация хотела познакомится с работой завода "Красный якорь", с которым накануне федеральный ФРП подписал договор займа на общую сумму 100 млн рублей для создания импортозамещающих производств, а потом с работой ЦНИИ "Буревестник", на котором реализуется уникальный проект производства мусоросортировочного оборудования.

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