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Общество

Глеб Никитин возложил цветы к рубке подлодки С-13 в Нижегородском кремле

11 декабря 2018 12:43  [84] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин возложил цветы к рубке подводной лодки С-13 в Нижегородском кремле. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 11 декабря 2018 года.

Торжественное мероприятие было приурочено к юбилею первой подлодки, оснащённой дизельным двигателем. Глеб Никитин напомнил, что в этот день 110 лет исполнилось подводной лодке "Минога" - первой в России подлодке, оснащённой дизельным двигателем.

"Это важная дата для Нижегородской области. Проект подводной лодки был разработан нашим земляком, нижегородцем Иваном Бубновым", - подчеркнул в приветственном слове Глеб Никитин.

По словам главы региона, в декабре также будет отмечаться 80-летие со дня начала строительства подлодки С-13 на "Красном Сормове", а также 60-летие атомного подводного флота России. Он отметил, что всего со стапелей "Красного Сормова" сошло 300 подводных лодок, 25 из них - атомных. "Судостроение было и остаётся гордостью Нижегородской областью", - отметил Глеб Никитин.

Также в церемонии принял участие президент АО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов.

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