"Ростелеком" проводит трансляцию "Телеканала Деда Мороза" до 31 января Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Интерактивное ТВ" компании "Ростелеком" начинает трансляцию "Телеканала Деда Мороза". Об этом сообщает пресс-служба компании 11 декабря 2018 года.

Трансляция будет вестись на кнопке 50, вещание продлится два месяца и завершится 31 января 2019 года.

"Это уже шестой российский сезон канала, который круглосуточно помогает создавать волшебное новогоднее настроение и взрослым, и детям. Новый российский сезон Телеканал Деда Мороза снова порадует зрителей всех возрастов отличным новогодним и зимним контентом, в том числе отечественного производства. В эфире будет представлена богатая коллекция новогодних и зимних фильмов Disney, известные российские комедии "Ёлки", популярные анимационные мультсериалы – "Маша и Медведь", "Инуи", "Мук", "Пингвиненок Пороро", фильмы "Барби" и многое другое. Каждый уикенд – марафон из романтических, комедийных и семейных фильмов. Также зрители снова встретятся с программой "Новогодняя мастерская", которая поможет подготовиться к празднику", - говорится в пресс-релизе.

Телеканал Деда Мороза – аналог французского La Chaine du Pere Noel, который был основан в 2011 году. Российская версия телеканала создается медиа-группой Lagardere Active.

Телепрограмму канала можно посмотреть на сайте.

СПРАВКА:

Телеканал Деда Мороза – сезонный телеканал на русском языке с новогодней и рождественской тематикой для детей и их родителей, который впервые вышел в эфир в новогодний сезон 2013-2014 годов. Новогодний телеканал вещает с 1 декабря по 31 января: в это время на канале идут российские, советские и иностранные мультфильмы и мультсериалы, художественные фильмы, оригинальные красочные шоу и познавательно-развлекательные программы, посвященные новогодней и рождественской тематике.