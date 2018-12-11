Ацидофильную пасту "Милочка" начнут продавать в нижегородских раздатках с нового года Общество

Ацидофильную пасту "Милочка" начнут продавать в нижегородских молочных кухнях с нового года. О выпуске новых продуктов для детей рассказала директор МБУЗ "Молочная кухня" Ирина Бугрова 11 декабря 2018 года.

С нового года начнется выпуск четырех новых молочных продуктов: В-кефир с отваром из муки гречневой, с отваром из муки овсяной, с отваром из муки рисовой "Малыш-крепыш" и ацидофильную пасту "Милочка".

Новая автоматизированная линия по производству и розливу кисломолочной продукции введена в эксплуатацию на Автозаводской молочной кухне. Глава города Владимир Панов отметил, что новая линия "снизит применение ручного труда и повысит качество продукции".

Глава города отметил уникальность молочных кухонь с точки зрения технологии производства, компетенции сотрудников и качества выпускаемой продукции. "Этот опыт уникален не только для нашего города, но и в масштабах всей страны. Именно нижегородская молочная кухня признана на федеральном уровне", - пояснил он.



Сейчас порядка 17 тысяч детей в первый год своей жизни получают продукцию, выпускаемую нижегородскими молочными кухнями. Из них почти половина - бесплатно.



Для удобства родителей работа двух крупных раздатков продлена до 18.00, еще предоставлена возможность покупать продукцию сразу на два дня.

Кроме того, до конца года будет открыт еще один раздаточный пункт на ул. Июльских дней.



СПРАВКА:

В структуру МБУЗ "Молочная кухня" входят три молочных кухни: Автозаводская, Нижегородская и Сормовская, а также 42 молочно-раздаточных пункта.

Выпускаемая продукция: детский кефир жирностью 3,2 % и детский творог жирностью 10 %, "Лактобактерин", "Бифидумбактерин", "Бифилакт", "Биолакт", "Молочная сыворотка" со сроком годности 48 часов, "Настой шиповника".