Бюджет Нижнего Новгорода на 2019 год принят с дефицитом в 338,4 млн рублей Экономика

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НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании 12 декабря большинством голосов приняли городской бюджет на 2019 год с дефицитом в 338,4 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород», присутствующий на заседании Думы 12 декабря.

Доходы бюджета 2019 года составят 29 млрд 947,5 млн рублей, расходы- 30 млрд 285,9 млн рублей. Депутаты на заседании также приняли бюджеты на плановый период 2020-2021 г.г.

В структуре доходной части бюджета 2019 года безвозмездные поступления составляют 50,9%, налог на доходы физических лиц - 24,3%, налоги на имущество (налог на имущество физических лиц и земельный налог) - 7,3%, доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки - 4,3%, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 2,7%, доходы от сдачи в аренду имущества - 1,8%, а также доходы от продажи материальных и нематериальных активов — 2,2%.

Основные расходы проекта бюджета 2019 года приходятся на образование (61,8%), транспорт и дорожное хозяйство (12,4%), жилищно-коммунальное хозяйство (4,4%), общегосударственные вопросы (7,1%), а также культуру и кинематографию (3,7%).

Кроме того, депутаты приняли решение перераспределить 15,9 млн рублей, которые предназначались для возмещения затрат ресурсоснабжающих организаций в связи с применением предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги на департамент благоустройства для противопожарных мероприятий (обустройство проездов с площадками для разворота пожарных машин к пожарным водоемам, приведение противопожарных полос между жилой застройкой и лесопарковыми зонами в соответствии с требованием пожарной безопасности). Из 15,9 млн рублей на эти цели предложено выделить 2,4 млн рублей.

Еще 10,5 млн рублей депутаты предложили направить перераспределить в распоряжение управления делами для мероприятий по пожарной безопасности -10,5 млн. руб.

на монтаж искусственного поля стадиона "Радий" - 3 млн рублей

Также принято перераспределить средства с департамента благоустройства с ремонта дорог местного значения (областные средства) в сумме 214,4 млн рублей на департамент строительства и капитального ремонта на ремонт Мызинского моста

С департамента экономического развития, предпринимательства и закупок с оценки рыночной стоимости объектов для нужд города Нижнего Новгорода в сумме 5,7 млн рублей на КУГИ, на оценки рыночной стоимости объектов для нужд города (смена главного распорядителя расходов) в сумме 5,7 млн рублей.

Ранее глава города Владимир Панов говорил о том, что капремонт в нижегородских школах будет проводиться по договору концессии. Всего требуется порядка 4 млрд рублей, чтобы привести школы в "хорошее состояние". Суть соглашения в том, что концессионер привлекает внешние деньги через банк и таким образом осуществляет капремонт школ, а город в течение нескольких лет оплачивает расходы.

Напомним, более 2 млрд рублей предусмотрено на реализацию муниципальной программы развития транспорта в Нижнем Новгороде в 2019 году.