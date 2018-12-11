Александр Щелоков избран мэром Арзамаса Политика

Александр Щелоков Фото: НРО партии "Единая Россия"

Александр Щелоков избран мэром Арзамаса Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил секретарь местного отделения партии Константин Аргентов.

Необходимость в выборе мэра Арзамаса возникла из-за того, что бывший мэр города Михаил Мухин досрочно сложил полномочия 14 ноября 2018 года. Заявление Мухина об отставке по собственному желанию депутаты Гордумы рассмотрели в этот же день и они одобрили прекращение его полномочий единогласно.

По уставу Арзамаса глава города избирается депутатами Думы из числа кандидатов

по результатам конкурса. Количество членов конкурсной комиссии устанавливает Гордума, она же назначает половину ее участников, вторую половину назначает губернатор Нижегородской области.

Кандидатов на пост мэра выдвигает губернатор, депутатские объединения в Арзамасской Гордуме, депутаты местной Думы численностью не менее одной трети от

установленного числа депутатов, политические партии и иные общественные

объединения.

Напомним также, что президиум регионального политсовета "Единой России" согласовал выдвижение Александра Щелокова на должность главы Арзамаса 30нояября.

Александр Щелоков является уроженцем Арзамаса. С февраля 2018 года занимал должность руководителя аппарата правительства Нижегородской области. Член партии "Единая Россия" с 2008 года.

Ранее сообщалось, что в феврале 2018 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил уроженца Арзамаса Александра Щелокова руководителем аппарата правительства Нижегородской области - министром правительства Нижегородской области. О возможности его назначения на пост мэра Арзамаса стало известно 9 ноября.

Михаил Мухин и Игорь Плотичкин были избраны соответственно мэром и председателем думы Арзамаса 3 мая 2017 года. Выборы мэра и переход на одноглавую модель управления произошли после того, как глава Арзамаса Татьяна Парусова ушла в отставку по собственному желанию.