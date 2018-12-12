Открытые обсуждения итогов благоустройства парков "Дубки" и "Щелоковский хутор" пройдут в Нижнем Новгороде 18 и 19 декабря Общество

Благоустройство парка Щелоковский хутор Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Открытые обсуждения итогов первого этапа благоустройства парков "Дубки" и "Щелоковский хутор" и планов на 2019 год, пройдут в Нижнем Новгороде 18 и 19 декабря 2018 года. Об этом сообщает Институт развития городской среды Нижегородской области 13 декабря 2018 года.

Согласно информации, данные встречи проводятся, в том числе, для актуализации и корректировки списка работ, намеченных на 2019 год. В них примут участие ключевые участники процесса: активные жители, проектировщики, профильные эксперты, представители районных администраций, компаний генеральных проектировщиков и подрядчиков.

Сообщается, что предложенные участниками изменения будут учтены при доработке проектов и представлены общественности на встрече в январе. Также предполагается обсудить формы участия жителей и экспертов в надзоре за реализацией дальнейшего благоустройства.

Обсуждение по парку "Дубки" пройдёт в нижегородском промышленно-технологическом техникуме (ул. Адмирала Нахимова, 10А) 18 декабря в 18:30. Обсуждения по лесопарку "Щелоковский хутор" - в школе №135 (ул. Корейская 22) 19 декабря в 18:30.

Подробнее проектами благоустройства можно познакомиться на сайте Института развития городской среды.

Напомним, что парк "Дубки" в Ленинском районе и лесопарк "Щелоковский хутор", расположенный в Советском и Приокском районах, стали двумя из семи площадок, победивших в ходе общегородского голосования по программе "Формирование комфортной городской среды" в 2018 году.