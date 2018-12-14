Депутаты Думы Дзержинска рассмотрели проект положения о согласовании с органами МСУ внешнего облика частных домов Общество

Фото: Гордума Дзержинска

Члены комитета по строительству, архитектуре и землепользованию Думы Дзержинска нижегородской области рассмотрели и отправили на доработку положение о согласовании архитектурно-градостроительного решения объекта индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы 14 декабря 2018 года.

Как пояснила заместитель начальника правового управления городской Думы Виктория Спирченкова, принятие данного положения рекомендовано прокуратурой, так как ранее закон Нижегородской области "Об основах регулирования градостроительной деятельности" был дополнен статьей 29.1 о согласовании архитектурного решения объектов капитального строительства. "Согласно этой норме представительным органам муниципальных образований предоставлено право принимать правовые акты в отношении описания внешнего облика индивидуального жилого дома", - сообщила она.

Начальник управления архитектуры и градостроительства Андрей Дементьев рассказал, что требования положения распространятся на индивидуальную застройку. "Предлагаем заявителю, прежде чем строить или реконструировать жилой дом, обратиться к властям для согласования его облика", - отметил он.

Дементьев пояснил, что в перечень территорий, в границах которых архитектурно-градостроительное решение объекта строительства подлежит согласованию, входят городские поселки – Желнино, Бабино, Колодкино, Юрьевец и т.д., а также такие территории жилой застройки как ЖК "Северные ворота", квартал малоэтажной застройки поселка Свердлова и другие. Как уточнил начальник управления, в уже существующих поселках в данные границы попадает, как правило, одна улица – общественно-деловая, где располагается общественные здания, храмы, магазины. При этом в новых строящихся поселках новые правила будут, при его принятии, распространяться на все улицы.

Депутаты попросили конкретизировать уже работающие случаи подобной практики и высказали ряд отрицательных моментов в отношении проекта документа. "Процесс согласования будут вынуждены проходить люди, имеющие частные дома, те же самые многодетные семьи. Дополнительные документы будут требовать дополнительной оплаты при подготовке. Думаю, этот проект следует доработать, возможно, упростить его для частных застройщиков, возможно, в целом подумать о его целесообразности", - сказал председатель комитета Юрий Шахунц.

После обсуждения члены комитета решили отправить документ на доработку.