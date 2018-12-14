Прокуратура выявила факты искусственного "дробления" закупок ГУКС Нижнего Новгорода на 17 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура выявила факты искусственного "дробления" закупок при осуществлении закупок у единственного поставщика в МКУ "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода". Об этом сообщает пресс-служба ведомства 14 декабря 2018 года.

Установлено, что указанным учреждением в период с 2017 по 2018 годы при расходовании бюджетных средств в сумме более 17 млн рублей было произведено искусственное "дробление" единых закупок на группы однородных с суммой до 100 тысяч рублей. Подобным образом были заключены 198 договоров. Речь идёт о закупках на выполнение ремонтных и проектных работ.

В связи с этим прокуратура внесла представление главе города, также в отношении бывшего руководителя учреждения было возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ. Виновному лицу назначен штраф.