СК РФ займётся проверкой информации о гибели сотрудницы дзержинского завода им. Я.М. Свердлова в Нижегородской области Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Главное управление следственного комитета РФ займётся проверкой информации о гибели сотрудницы дзержинского завода им. Я.М. Свердлова в Нижегородской области. О этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе регионального следственного управления 17 декабря 2018 года.



По информации местного издания "Дзержинск.рф", 16 декабря состоялись похороны главного технолога цеха № 19 Елены Ереминой, которая 14 декабря вечером была найдена повешенной у здания школы № 33. Со ссылкой на коллег погибшей издание сообщает, что в день смерти она сообщила, что из-за болезни не выйдет на работу. Жители Дзержинска в соцсетях высказывают предположения о том, что смерть 43-летней женщины может быть связана с августовской трагедией на заводе, в результате которой при взрыве погибли шесть человек, отмечается, что технолога могли винить в произошедшем.



В следственном управлении СК РФ по Нижегородской области агентству сообщили, что данным вопросом занимается главное следственное управление.

Напомним, что 31 августа в здании цеха утилизации мин на заводе в Дзержинске произошел взрыв, площадь повреждений составила около 100 кв. метров. Это случилось, предположительно, в результате технологической операции. На пожаре погибли шесть сотрудников завода, еще шесть получили ранения и ожоги.