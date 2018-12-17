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Происшествия

СК РФ займётся проверкой информации о гибели сотрудницы дзержинского завода им. Я.М. Свердлова в Нижегородской области

17 декабря 2018 13:59  [101] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Главное управление следственного комитета РФ займётся проверкой информации о гибели сотрудницы дзержинского завода им. Я.М. Свердлова в Нижегородской области. О этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе регионального следственного управления 17 декабря 2018 года.

По информации местного издания "Дзержинск.рф", 16 декабря состоялись похороны главного технолога цеха № 19 Елены Ереминой, которая 14 декабря вечером была найдена повешенной у здания школы № 33. Со ссылкой на коллег погибшей издание сообщает, что в день смерти она сообщила, что из-за болезни не выйдет на работу. Жители Дзержинска в соцсетях высказывают предположения о том, что смерть 43-летней женщины может быть связана с августовской трагедией на заводе, в результате которой при взрыве погибли шесть человек, отмечается, что технолога могли винить в произошедшем.

В следственном управлении СК РФ по Нижегородской области агентству сообщили, что данным вопросом занимается главное следственное управление.

Напомним, что 31 августа в здании цеха утилизации мин на заводе в Дзержинске произошел взрыв, площадь повреждений составила около 100 кв. метров. Это случилось, предположительно, в результате технологической операции. На пожаре погибли шесть сотрудников завода, еще шесть получили ранения и ожоги.

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