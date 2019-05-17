Нижегородскому бизнесу предложили расширить рынок на территории Воеводины Бизнес

Торгово-промышленная палата (ТПП) Нижегородской области и Торгово-промышленная палата Автономного края Воеводина (Сербия) подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в нижегородском минпроме.

Соглашение подписано во время визита представителей нижегородской ТПП в Республику Сербия при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ). Целю соглашения является содействие сотрудничеству предприятий регионов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в феврале 2019 года подписал для региона соглашение для об увеличении несырьевого неэнергетического экспорта. Соглашение направлено, в первую очередь, на содействие увеличению объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также на содействие увеличению количества экспортеров. Нижегородская область планирует удвоить несырьевой неэнергетический экспорт с $3 до $6 млрд.

Комментируя соглашение ТПП Нижегородской области и Автономного края Воеводина, министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов напомнил о том, что к 2024 году регион должн увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта вдвое.

"Экпортоориентированным предприятиям, которые выпускают конкурентособную продукцию, для выхода на внешние рынки необходима ещё и надежная помощь "на местах": поиск партнеров, проверка контрагентов на благонадежность, юридические консультации, организация бизнес-миссий, сопровождение внешнеторговых контрактов. Торгово-промышленная палата Воеводины обладает всеми этими компетенциями. Уверен, что соглашение о сотрудничестве поможет нижегородским предпринимателям активнее осваивать рынки Воеводины", - сказал министр.