Шесть наград получил нижегородский театр драмы на фестивале им.Рыбакова Культура и отдых

Фото: министерство культуры области

Шесть наград получил нижегородский театр драмы на XIII межрегиональном театральном фестивале им. Н.Х.Рыбакова в Тамбове 20 мая 2019 года.

Актеры театра представили на фестивале спектакль "Господа Головлевы" в постановке Искандера Сакаева.

Артисты театра получили две главные награды фестиваля. Высшую премию имени Н.Х.Рыбакова "Актриса России" жюри присудило исполнительнице роли Арины Петровны Головлевой Елене Турковой. Высшей премии имени Н.Х.Рыбакова "Актер России" удостоен исполнитель роли Порфирия Головлева заслуженный артист РФЮрий Котов.

Спектакль нижегородского театра также получил награды в номинациях "За лучший актерский ансамбль", "За лучшую сценографию" (премия имени художника М.В.Добужинского), "За музыкальное оформление спектакля" (премия имени композитора С.В.Рахманинова), а актриса Марина Львова стала лауреатом премии Союза Театральных Деятелей России "Надежда Союза".

В итоге Нижегородский театр драмы привёз с фестиваля им.Рыбакова сразу шесть наград, рассказали в региональном минкульте.