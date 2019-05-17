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Общество

Глава Нижнего Новгорода встретится с жителями Советского района 30 мая

21 мая 2019 19:05  [139] Общество

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов встретится с жителями Советского района 30 мая 2019 года. Начало в 18:30 в нижегородском музыкальном училище им. М.А. Балакирева (ул. Бекетова, 5в).

Напомним, начиная с февраля прошлого года он регулярно проводит открытые встречи с жителями города.

По итогам предыдущей встречи с жителями Ленинского района 24 апреля 2019 года, Владимир Панов предложил использовать заглубленные контейнеры для мусора в частном секторе, пообещал нижегородцам 200 новых автобусов на городских маршрутах летом этого года. Также после обращений жителей в районе детского сада №155 появились "лежачие полицейские".

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