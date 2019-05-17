Более 60 млн рублей направят на капремонт школ Нижнего Новгорода Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Депутаты Думы Нижнего Новгорода одобрили изменения в бюджет, предусматривающие более 60 млн рублей на капремонт школ. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании Думы 22 мая 2019 года.

Депутаты на заседании внесли изменения в бюджет, увеличив доходную и расходную части на 318,1 млн рублей.

Большая часть запланированных расходов (40 млн рублей) пойдет на капитальный ремонт школы №123, реализующей обучение в рамках государственной программы "Развитие образования Нижегородской области". Еще 23 млн рублей (за счет субсидии) пойдет на капитальный ремонт школы №135.

Помимо этого, на капремонт детсада №453 по ул. Трамвайной предусмотрен 1,8 млн рублей. Этот детский сад планировалось открыть еще в январе 2019 года.

Проект изменений в бюджет также предусматривает субсидии из областного бюджета, которые планируется распределить следующим образом: почти 40 млн рублей будет направлено на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов, 15 млн 525 тысяч рублей - на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в рамках реализации федерального проекта "Чистая страна", 8 млн 761,4 тысяч рублей - на создание и обустройство контейнерных площадок, 5 млн 716,1 тысяч рублей - на приобретение мусорных контейнеров и бункеров.

Кроме того, резервный фонд Нижнего Новгорода в результате изменений уменьшится на 1 млн 262,8 тысяч рублей. В том числе эти деньги пойдут на развитие материально-технической базы учреждений образования и культуры, установка и ремонт ограждений детских площадок.