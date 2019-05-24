ООО "Банковские системы и сервисы" подозревается в уклонении от уплаты налогов на 78 млн рублей Бизнес

ООО "Банковские системы и сервисы" подозревается в уклонении от уплаты налогов на 78 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области, расследуется уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, руководители ООО "Банковские системы и сервисы", являющегося разработчиками программного обеспечения, использовали схему уклонения от уплаты налогов путем создания документооборота с фиктивными организациями, с которыми фактически отсутствовали какие-либо хозяйственные взаимоотношения, для незаконного применения вычетов по НДС и искусственному завышению затрат с целью занижения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

В результате указанных действий в 2014-2015 годах руководством фирмы не уплачены налоги на общую сумму, превышающую 78 миллионов 500 тысяч рублей.

В настоящее время следователи СК совместно с УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по региону проводят необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на возмещение в бюджет налоговой задолженности и привлечение виновных лиц к уголовной ответственности.

Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее сообщалось, что нижегородская организация-импортер алкогольной продукции подозревается в уклонении от уплаты налогов на 602 млн рублей.