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Нижний сегодня: главные события дня

31 мая 2019 18:58  [535] Общество

Игорь Носов возглавил подгруппу "Цифровые технологии управления бюджетом" Госсовета РФ

Заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов возглавил подгруппу "Цифровые технологии управления бюджетом" рабочей группы "Коммуникации, связь, цифровая экономика" Госсовета РФ. Состав подгруппы будет сформирован в июне текущего года, а ключевые показатели оценки результативности внедрения цифровых технологий - утверждены до сентября.

Первую выделенную полосу для движения общественного транспорта создадут в Нижнем Новгороде

Новую схему движения создадут на отрезке от микрорайона "Щербинки 2" (перекресток с улицей Тропинина) и до остановки "Нител" (перекресток с Горной).

Верхне-Волжскую набережную частично перекроют для транспорта с июня по декабрь

Перекрытие движения обусловлено капитальным ремонтом водопроводной линии.

Владимир Путин подписал указ о присвоении имени Валерия Чкалова нижегородскому аэропорту

Присвоенное имя не отменяет основной части наименования. Таким образом, название "Стригино" у международного аэропорта Нижнего Новгорода также сохранено.

Глава "КосмоКурса" осмотрел предполагаемое место строительства космодрома в Нижегородской области

Глава "КосмоКурса" также опубликовал фото этой местности. Пользователи соцсети в комментариях к фото задали Павлу Пушкину вопрос: "Здесь будет город заложен и космодром с большим причалом?", на что тот ответил: "...вероятно". Более подробную информацию о дальнейших действиях в отношении строительства космодрома инвестор рассказывать не стал.

Глеб Никитин поручил продлить работу Call-центра по переходу на ЦЭТВ до 1 августа

3 июня текущего года Нижегородская область полностью переходит на цифровое эфирное телевещание. Однако, у некоторых граждан еще могут возникать вопросы по поводу ЦЭТВ. В связи с этим губернатор Глеб Никитин и принял решение продлить работу Call-центра.

По итогам первого квартала 2019 года товарооборот Нижегородской области с Китаем вырос на 31%, - Глеб Никитин

Такую информацию губернатор Нижегородской области Глеб Никитин озвучил в ходе встречи с делегацией провинции Аньхой (КНР), где обсуждались вопросы экономического, культурного и образовательного сотрудничества. Как заявил Глеб Никитин, развитие экономического и гуманитарного взаимодействия Нижегородской области с Китаем является стратегической задачей региона.

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