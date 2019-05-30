Уголовное дело возбудили по факту взрыва на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области Происшествия

Уголовное дело возбудили по факту взрыва на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области.

По данным областного СУ СК РФ, в первый день лета 2019 года в Дзержинске на заводе "Кристалл" произошло несколько взрывов.

Согласно предоставленной информации, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что по завершении работ, выполняемых спасателями, следователи СК приступят к осмотру места происшествия.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на "Кристалле" разрушено административное здание, на предприятии был пожар, его площадь составляла 100 кв.м.

По данным оперативного штаба, созданного по поручению губернатора Глеба Никитина, угрозы загрязнения воздуха после ЧП в Дзержинске нет.

Региональный минздрав сообщил о 27 обратившихся за медпомощью гражданах после взрывов в Дзержинске. 11 человек после осмотра медиками были отпущены домой.