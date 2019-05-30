После ЧП на заводе "Кристалл" радиационный фон на территории Дзержинска находится в норме Происшествия

После ЧП на заводе "Кристалл" радиационный фон на территории Дзержинска находится в норме.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, по результатам лабораторного контроля атмосферного воздуха в зоне жилой застройки Дзержинска вблизи завода АО "ГосНИИ "Кристалл" превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ нет.

На основании результатов исследований ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области", проведённых 1 июня, радиационный фон (гамма-фон) на территории г. Дзержинска в норме и составляет 0,10 мкЗв/час, что соответствует многолетним сложившимся значениям.

Управление Роспотребнадзора продолжает мониторинг ситуации.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на "Кристалле" разрушено административное здание, на предприятии был пожар, его площадь составляла 100 кв.м.

По данным оперативного штаба, созданного по поручению губернатора Глеба Никитина, угрозы загрязнения воздуха после ЧП в Дзержинске нет.

Региональный минздрав сообщил о 27 обратившихся за медпомощью гражданах после взрывов в Дзержинске. 11 человек после осмотра медиками были отпущены домой.