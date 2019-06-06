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Экономика

ЕАБР может профинансировать строительство нижегородской дорожной инфраструктуры

06 июня 2019 15:19  [104] Экономика

Евразийский банк развития (ЕАБР) может профинансировать строительство дорожной инфраструктуры Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Соответствующий меморандум о намерениях по развитию дорожной инфраструктуры подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов в рамках Петербургского международного экономического форума.

Банк рассматривает возможность финансирования инфраструктурных проектов дорожного строительства, стоимость реализации которых достигает 20 млрд рублей.

Речь может идти об участии ЕАБР в финансировании строительства автомобильной дороги З-152 Шопша – Иваново - Нижний Новгород на участке обхода Балахны.

"Обход Балахны - это застарелая автомобильная "болячка". Строительство дороги позволило бы вывести транзитный транспорт из населенных пунктов, где сегодня живут около 70 тысяч человек. Поэтому строительство объездной - вопрос не только создания современной транспортной инфраструктуры, но и вопрос экологии, качества жизни этих людей. Проекту больше 10 лет. Чтобы продолжить строительство, необходима корректировка проектной документации, на которую в этом году предусмотрены средства областного бюджета. На заключение контракта мы можем выйти уже в следующем году. Правительство области и я лично системно лоббируем на федеральном уровне этот важный инфраструктурный проект", - прокомментировал Глеб Никитин.

Напомним, что сейчас на средства областного бюджета ведется корректировка проекта строительства участка обхода Балахны, строительство которого началось в 2005 году и в 2008 году открылся первый пусковой комплекс с обходом Заволжья, но строительство второго пускового комплекса (протяженность - 28,38 км) остановлено в 2009 году из-за нехватки федерального финансирования.

Однако в 2018 году Глеб Никитин достиг предварительной договоренности о федеральном финансировании строительства этого участка. Для того, что бы получить федеральные средства необходимо осуществить корректировку проектной документации.

Помимо финансирования участка обхода Балахны, ЕАБР также рассматривает возможность предоставить средства для возведения путепроводов через железнодорожные пути на перегоне ст. Починки – ст. Заволжье и через транспортное пересечение с железной дорогой у станции Петряевка в Нижнем Новгороде.

Строительство этих путепроводов значимо как для развития дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода, так и транспортной доступности прилегающих районов.

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