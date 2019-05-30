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Экономика

Конкурс по выбору подрядчика строительства обхода Балахны состоится в 2020 году

04 июня 2019 18:59  [135] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Конкурс по выбору подрядчика строительства обхода Балахны состоится в 2020 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.

Сейчас на средства областного бюджета ведется корректировка проекта этого участка дороги, которое началось в 2005 году и в 2008 году открылся первый пусковой комплекс с обходом Заволжья, но строительство второго пускового комплекса с обходом Балахны (протяженность, согласно проекту, 28,38 км) остановлено в 2009 году из-за нехватки федерального финансирования.

Однако в 2018 году губернатор Нижегородской области Глеб Никитин достиг предварительной договоренности о федеральном финансировании строительства обхода Балахны. Для того, что бы получить эти средства необходимо осуществить корректировку проектной документации.

Корректировка проектной документации необходима для дальнейшей реализации объекта в связи с тем, что устарели технические условия на переустройство и вынос коммуникаций и результаты инженерных изысканий и устаревшая проектная документация не соответствует действующим нормам на проектирование и строительство. Кроме того, в скорректированной документации необходимо учесть фактически выполненные объемы строительно-монтажных работ.

В связи с этим контракт по выбору подрядчика для строительства обхода Балахны планируют выбрать в 2020 году.

Напомним, что предварительная стоимость трассы обхода Балахны составит около 11,5 млрд рублей. Строительство дороги позволит вывести транзитный транспорт из населенных пунктов, где живут почти 70 тыс. человек, а также улучшит автомобильное сообщение между Нижним Новгородом и Ивановом, Ярославлем и Вологдой.

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