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Происшествия

Два человека погибли и три ранено в результате ДТП в Воротынском районе Нижегородской области

11 июня 2019 10:12  [626] Происшествия

Фото: УГИБДД

Два человека погибли и три ранено в результате ДТП в Воротынском районе Нижегородской области 10 июня 2019 года. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в 15:40 на 566 км дороги Москва – Уфа 62-летний водитель автомобиля ВАЗ 2114 (стаж 16 лет) не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с автомобилем Toyota RAV4.

В результате ДТП два человека погибли: женщина 1992 г.р. и мужчина 1957 г.р. Еще трое госпитализированы: мужчина 2000 г.р. с диагнозами сотрясения головного мозга, черепно-мозговая травма и перелом костей таза, женщина 1991 г.р. – с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, сочетанной травмой, переломом костей таза и закрытым переломом правой руки.

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