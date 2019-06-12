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Происшествия

Мужчины утонули в Выксе и Нижнем Новгороде 12 июня

13 июня 2019 10:37  [166] Происшествия

Двое мужчин утонули в Нижегородской области 12 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, накануне в Выксе спасатели извлекли из водоема тело погибшего мужчины. В операции участвовали три специалиста.

В этот же день в Сормовском районе Нижнего Новгорода на озере Силикатном водолазами также извлечено из воды тело утонувшего мужчины.

В настоящий момент обстоятельства происшествий уточняются.

Напомним, что более 5 человек утонули в водоемах Нижегородской области с начала 2019 года.

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