Мужчины утонули в Выксе и Нижнем Новгороде 12 июня

Двое мужчин утонули в Нижегородской области 12 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, накануне в Выксе спасатели извлекли из водоема тело погибшего мужчины. В операции участвовали три специалиста.
В этот же день в Сормовском районе Нижнего Новгорода на озере Силикатном водолазами также извлечено из воды тело утонувшего мужчины.
В настоящий момент обстоятельства происшествий уточняются.
Напомним, что более 5 человек утонули в водоемах Нижегородской области с начала 2019 года.
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