Заочный этап отбора на пост главы нижегородского минздрава завершается 19 июня Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Заочный этап отбора на пост министра здравоохранения Нижегородской области завершается 18 июня 2019 года в 23:59. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На первом этапе отбора кандидатам необходимо: зарегистрироваться на портале "Команда Правительства" (авторизация через Госуслуги); заполнить биографическую анкету на 100% (заполнить все поля корректно); пройти тестирование (состоит их трех тестов); записать и загрузить видео-презентацию на портале. Если ранее кандидат уже принимал участие в программе, то необходимо в личном кабинете выбрать команду "Отозвать резюме" (редактировать) и отправить заново на желаемую вакансию. Требования для кандидатов – гражданство РФ, возраст от 25 лет, отсутствие судимости, наличие стажа работы в сфере здравоохранения не меньше пяти лет, стаж работы на руководящих должностях не менее трех лет.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин приглашает профессионалов сферы здравоохранения принять участие в отборе на должность.

"Министром здравоохранения может стать как нижегородец, досконально знающий проблемы отрасли в регионе, так и иногородний специалист, который хорошо видит системные проблемы здравоохранения и готов лоббировать их решение. Главное – этот человек должен быть специалистом, уважаемым в своей профессии, и он не имеет права быть равнодушным", - подчеркнул Глеб Никитин.

Презентация программы "Команда правительства", о которой Глеб Никитин доложил президенту РФ Владимиру Путину, состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая. Ее участниками могут стать граждане России с высшим образованием, в возрасте от 21 года, а также отсутствием судимости. Место жительства значения не имеет.

Опыт "Команды правительства" Нижегородской области получил благодарность министерства труда и социальной защиты РФ как "Лучшая кадровая инициатива" и рекомендован Агентством стратегических инициатив (АСИ) к распространению в другие регионы.

Напомним, что первый и.о. министра социальной политики Нижегородской области Алексей Исаев, пройдя отборочные процедуры "Команды Правительства" и подтвердив свои профессиональные компетенции, в апреле 2019 года назначен на пост главы данного ведомства.

В январе 2019 года Алексей Коротков, выбранный из базы "Команда правительства", назначен замминистра образования, науки и молодежной политики региона.

Ранее с помощью отборочных процедур в рамках проекта министром культуры Нижегородской области была назначена Надежда Преподобная, министром экологии - Денис Егоров, а заместителем главы Нижнего Новгорода по информационным технологиям - Алексей Карапузов.

Также был сформирован резерв управленческих кадров региона, куда вошли 18 человек. Один из резервистов - Андрей Гнеушев был назначен заместителем губернатора Нижегородской области.