Овец из Испании привезли в Лысково, где создают производство мороженного из овечьего молока Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Партия племенных овец из Испании поступила в одно из хозяйств Лысковского района Нижегородской области. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

В ведомстве пояснили, что эта партия является очередной. Она состоит из 272 голов.

Сейчас в Лысковском районе ведется строительство комплекса по производству греческого йогурта, сыра фета и мороженого из козьего и овечьего молока. По данным на конец февраля 2019 года в комплексе велся монтаж доильного оборудования.

Управление Россельхознадзора 20 июня сообщало, что в одно из хозяйств Лысковского района поступила партия коз породы murciano-granadina из Испании. Животных насчитывается 272, их доставили автомобильным транспортом.

В управлении не уточняют, для какого именно хозяйства предназначены овцы и козы из Испании, но поясняют, что все сопроводительные документы животных соответствовали требованиям ввоза мелкого рогатого скота на территорию РФ.

Напомним, что козоводство и овцеводство входит в программу господдержки Нижегородской области. Ранее этот вид сельхоздеятельности был слабо развит в регионе, поэтому губернатор Глеб Никитин решил дополнить перечень получателей субсидий на строительство и реконструкцию животноводческих объектов для содержания мелкого рогатого скота.