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Общество

Ступени и пандусы на склоне Нижегородского кремля отремонтируют за 17 млн рублей

25 июня 2019 10:43  [120] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Ступени, пандусы, площадки на территории склона от Северной до Ивановской башни Нижегородского Кремля капитально отремонтируют за 17 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает управление делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области

Согласно контракту, подрядчик должен отремонтировать площадки на склоне своими силами, без привлечения субподрядных организаций. Материалы при этом могут использоваться любые при условии их соответствия требованиям действующей нормативной документации и сочетания с существующим ландшафтным дизайном кремля.

При этом 15% бетонной брусчатки типа "кирпич" от всего объема должны иметь гравировку "1221" (год основания Нижнего Новгорода).

Начальная (максимальная) цена контракта – 16, 7 млн рублей. Источник финансирования: областной бюджет Нижегородской области.

Аукцион назначен на 15 июля 2019 года

Напомним, ступени, ведущие от Часовой до Северной и от Северной до Ивановской частично отремонтировали в рамках подготовки к ЧМ-2018. Большая часть спуска тогда была перекрыта забором.

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