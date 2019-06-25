Мошенничество в интернет-магазинах: нижегородка не смогла приобрести самосвал Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 100 тысяч рублей украли мошенники у нижегородцев, совершавших покупки в Интернете. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Так в середине июня в отдел полиции №5 в Нижегородском районе обратилась женщина, которая перевела мошенникам 90 тысяч рублей. Она пояснила, что ранее разместила в интернете объявление о намерении приобрести самосвал. На следующий день ей позвонил неизвестный и предложил купить автомобиль у него. В ходе разговора продавец согласился сделать скидку, если получит задаток. Женщина перечислила на банковскую карту продавца требуемую сумму денег, после чего мужчина перестал выходить на связь.

Покупка со 100% предоплатой

Днем ранее мошенники обманули 31-летнюю жительницу Нижегородского района на 21 300 рублей. Она планировала купить мобильный телефон. На сайте объявлений нижегородка нашла необходимую модель и связалась с продавцом. Тот сообщил покупательнице, что нужна 100% предоплата. Жительница отправила деньги, но оплаченный заказ так и не получила. Вскоре объявление было снято с публикации.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье мошенничество.

(Фото: НИА Нижний Новгород)

Важно проявлять бдительность

Нижегородские полицейские призывают людей проявлять бдительность и не вносить предоплату либо полную оплату за товар. Расплачиваться нужно только при личной встрече или по факту получения заказа.

Также они советуют не доверять незнакомым людям, не принимать поспешных решений, не отвечать на неизвестные номера телефона и при отправлении денежных средств всегда проверять продавца.

Как вычислить мошенников?

Чтобы не попасться на уловки мошенников, нужно обратить внимание на некоторые признаки потенциально опасных интернет-магазинов, сформулированные Роспотребнадзором.

1. Низкая цена. Если вы нашли объявление или магазин, предлагающий товары по ценам, существенно ниже рыночных, возможно это мошеннический прием.

2. Требование предоплаты. Если продавец просит перечислить предоплату за товар, особенно с использованием анонимных платежных систем, электронных денег или при помощи банковского перевода на карту, выданную на имя частного лица, нужно помнить, что данная сделка является опасной.

3. Отсутствие возможности курьерской доставки и самовывоза товара. Данные факторы вынуждают покупателей пользоваться для доставки товара услугами транспортных компаний и, соответственно, вносить предоплату.

4. Отсутствие контактов и сведений о продавце. Если на сайте интернет-магазина отсутствуют сведения об организации или индивидуальном предпринимателе, а контактные сведения представлены лишь формой обратной связи, такой магазин может принадлежать мошенникам.

5. Отсутствие у продавца или магазина "истории". Если интернет-магазин или учетная запись продавца зарегистрированы несколько дней назад, сделка с ними опасна.

6. Неточности или несоответствия в описании товаров. Если в описании товара присутствуют явные несоответствия, следует осторожно отнестись к подобному объявлению.

7. Излишняя настойчивость продавцов. Если в процессе совершения покупки продавец проявляет нетерпение и пытается убедить вас в том, что если не заказать его сейчас, то цена изменится или товар будет снят с продажи, не поддавайтесь на уговоры.

8. Подтверждение личности продавца путем направления отсканированного изображения паспорта. Ожидая перевода денег, продавцы в социальных сетях часто направляют изображение своего паспорта покупателю с целью подкупить его доверие.

В случае если интернет-магазин или объявление отвечают хотя бы одному из этих признаков, есть большой повод подумать о необходимости совершения сделки.