Нижегородский АПК реализует более 20 проектов в рамках "Эффективной губернии" Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Агропромышленный комплекс Нижегородской области реализует более 20 проектов по внедрению бережливых технологий успешно реализуются в сельском хозяйстве в рамках проекта "Эффективная губерния". Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

"В настоящее время более 20 предприятий агропрома внедряют технологии бережливого производства по самым различным направлениям - тепличное хозяйство, производство куриных яиц, куриных полуфабрикатов, хлебобулочных изделий, картофеля, переработка молока. Все эти проекты направлены на увеличение производительности труда, сокращение себестоимости, улучшение условий труда работников", - сказал Николай Денисов.

Так, на ОАО Агрофирма "Птицефабрика "Сеймовская" успешно реализуется проект "Повышение производительности яйцесортировальной машины МОВА 500". В рамках него на предприятии планируется снизить время, увеличив тем самым эффективность и скорость сортировки яйца и сократив продолжительность рабочей смены с 16 до 12 часов. Проект также поможет устранить аварийность остановки оборудования.

Вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин напомнил, что 2 и 3 июля 2019 года в Нижнем Новгороде пройдет Всероссийский форум "Производительность 360", посвященный повышению производительности труда за счет внедрения инструментов бережливого производства.

"Ждем около 500 гостей со всей страны. В качестве участников форума уже зарегистрировались 39 глав регионов России. Надеемся, что график работы позволит им принять личное участие в этом полезном мероприятии. Основные события форума пройдут на стадионе "Нижний Новгород". Здесь в первый день работы форума для участников будут организованы обучающие курсы по различным направлениям и интерактивные учебные площадки - фабрики процессов. Затем гости форума посетят различные организации, которые участвуют в проекте "Эффективная губерния" - промышленные предприятия, учреждения образования и здравоохранения, где готовы продемонстрировать результаты своей работы и поделиться опытом с другими регионами. Второй день будет посвящен работе различных секций, где участники поделятся историями успеха и лучшими практиками внедрения бережливых технологий", - сообщил Евгений Люлин.

Напомним, в ходе прямой линии 20 июня президент России Владимир Путин выделил в качестве генерального способа для улучшения жизни граждан именно повышение производительности труда и развитие экономики.

"Нижегородская область стала одним из пилотных регионов по реализации программы повышения производительности труда и поддержки занятости. Эта программа в своей основе впоследствии была преобразована в соответствующий национальный проект", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"К работе мы активно привлекаем промышленные предприятия и учреждения социальной сферы. Так в 2018 году в проекте участвовали 18 предприятий, в 2019 году в участие примут ещё не менее 40 организаций обрабатывающих отраслей промышленности, а к 2024 году – не менее 200. Также разработана концепция создания Всероссийского института повышения производительности труда в Нижнем Новгороде. У нас есть, чем поделиться с другими регионами страны, и форум "Производительность 360" станет отличной площадкой для обмена опытом и демонстрации самых современных технологий в этой сфере", - добавил глава региона.