Лицензиат продукции ФИФА - "Хохломская роспись" из Семенова в 2018 году снизила производство на 3% Бизнес

Фото: Из архива НИА Нижний Новгород

Ордена "Знак Почета" ЗАО "Хохломская роспись" (г. Семёнов, Нижегородская область), будучи в 2018 году, когда в России прошел ЧМ по футболу, лицензиатом продукции под маркой ФИФА, снизило производство на 3% по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщается в годовом отчете предприятия.

В 2018 году "Хохломская роспись" выпустила товаров на 198 млн рублей, что на 6 млн рублей меньше, чем год назад. Продукции под маркой ФИФА выпущено на сумму 17,6 млн рублей или почти 9% от общего выпуска товаров.

Сумма затрат на производство товаров в 2018 году снизилась на 9% и составила 255,7 млн рублей.

Продажи "Хохломской росписи" в прошлом году снизились на 14,7% - до 221,8 млн рублей. На предприятии снижение объясняют сокращением конечного спроса в рознице. Кроме того, по данным предприятия, в 2018 году на складе готовой продукции сложился недостаток матрешек, которые пользуются спросом.

Также сообщается, что предприятие в прошлом году сократило количество фирм-партнеров. Если в 2018 году их насчитывалось 1290 единиц, то в 2017 году таких фирм было 1361.

Контрольный пакет акций "Хохломской росписи" с 2015 года принадлежит меценату и совладельцу ряда нижегородских компаний Эладе Нагорной.

Напомним, что во время ЧМ в Нижегородской области была высокая покупательская активность. Особым спросом пользовались сувениры, товары народных художественных промыслов. Средний чек сувенирных магазинов в день проведения игр был выше 2 тысяч рублей. Было продано 3,5 тысячи матрешек. Это в десять раз больше, чем за аналогичные предыдущие периоды. Средняя цена матрешки составляла 300 рублей.