Количество проданных матрешек в Нижнем Новгороде выросло в десять раз с начала ЧМ-2018 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко Количество проданных матрешек в Нижнем Новгороде выросло в десять раз с начала ЧМ-2018. Об этом и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский сообщил журналистам 11 июля 2018 года.



По его словам, за этот период город посетили 355 тысяч туристов, в том числе 150 тысяч иностранных граждан. Они прибывали из 112 стран, среди которых Аргентина, Швеция, Великобритания, США, Уругвай, Панама, Южная Корея, Коста-Рика, Франция, Китай, Колумбия, Хорватия, Швейцария, Чехия, Германия и даже Ботсвана, Гвинея-Бисау, Гондурас, Каймановы острова, Мальта, Танзания, Тринидад и Тобаго. Уровень загрузки отелей в среднем с начала ЧМ составлял 95%, тогда как в аналогичные периоды прошлых лет этот показатель не поднимался выше 50%.



На самом стадионе в Нижнем Новгороде на шести матчах побывало 256 тысяч человек. Еще 450 тысяч человек за это время посетили фан-зону.



"Была высокая покупательская активность. Особым спросом пользовались сувениры, товары народных художественных промыслов. Средний чек сувенирных магазинов в день проведения игр был выше 2 тысяч рублей. Было продано 3,5 тысячи матрешек. Это в десять раз больше, чем за аналогичные предыдущие периоды. Средняя цена матрешки составляла 300 рублей. Также было продано около 200 тысяч единиц продукции "Хохломской росписи" с символикой FIFA", - рассказал Сватковский.



По его информации, общий оборот касс магазинов и предприятий общепита вырос на четверть. Количество транзаций выросло на 14%, средний чек – почти на 8%. Выручка заведений общественного питания на основных пешеходных маршрутах выросла в три-пять раз. Основным продуктом, который пользовался популярностью, было пиво. Его продажи выросли на 35%.



Кроме того, как сообщил Дмитрий Сватковский, если раньше дополнительный доход туристической отрасли, в том числе гостиниц и заведений общепита, планировался на уровне 6-7 млрд рублей, то сейчас, по предварительным данным, он ожидается в размере 8-9 млрд рублей, что составит более 1% от ВРП.



Напомним, в Нижнем Новгороде прошли шесть матчей Чемпионата мира по футболу: Швеция – Южная Корея (18 июня), Аргентина – Хорватия (21 июня), Англия – Панама (24 июня), Швейцария – Коста-Рика (24 июня), Хорватия – Дания (1 июля, одна восьмая финала) и Франция – Уругвай (6 июля, четвертьфинал).

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