Более 300 светофоров модернизируют в Нижегородской области Общество

Более 300 светофоров модернизируют в Нижегородской области в процессе внедрения автоматической системы управления дорожным движением (АСУДД). Совещание по теме провел губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 28 июня 2019 года.

Планируется, что единый центр управления дорожным движением будет включать в себя несколько подразделений, которые должны координировать транспортные потоки, управлять работой светофорных объектов, контролировать дорожную обстановку с помощью камер фото- и видеофиксации, а также информировать участников дорожного движения об изменении этой обстановки.

Глава региона напомнил, что решение о целесообразности внедрения автоматической системы управления дорожным движением было принято в январе 2019 года.

Министр транспорта области Вадим Власов сообщил, что в рамках реализации проекта планируется модернизация 40 светофорных объектов в области и 277 – на основных магистралях Нижнего Новгорода, установка подсветки пешеходных переходов в местах с наиболее интенсивным движением, а также организация видеофиксации нарушений ПДД на перекрестках.

Специалисты центра будут следить за дорожной обстановкой и при необходимости корректировать работу светофоров, чтобы уменьшать пробки. В первую очередь внедрять АСУДД планируется на основных "вылетных" магистралях Нижнего Новгорода, а также на главных подъездных дорогах к городу Нижнему Новгороду, имеющих светофорное регулирование.

На создание, внедрение и содержание автоматизированной системы будет потрачено почти 43 млн рублей. В целом же создание системы и ее обслуживание в ближайшие пять лет потребует около 3 млрд рублей.

Напомним, режим работы светофора на съезде с Канавинского моста на ул. Советская изменился с 8 июня.

Кроме того, первую выделенную полосу для движения общественного транспорта в Нижнем Новгороде открыли 1 июня от микрорайона "Щербинки 2" (перекресток с улицей Тропинина) и до остановки "Нител" (перекресток с Горной). После чего, нижегородские власти начали искать пути решения проблемы для владельцев частного автотранспорта, которую вызвала эта выделенная полоса.