Глеб Никитин рассказал участникам форума "Производительность 360" о проектах повышения эффективности госуслуг Экономика

Фото: Александр Воложанин

Глеб Никитин рассказал участникам форума "Производительность 360" о проектах повышения эффективности оказания госуслуг в Объединенном проектном офисе ГК "Росатом" и правительства Нижегородской области.

Глеб Никитин сообщил, что в 2019 году в Нижегородской области реализуется 1800 проектов по внедрению бережливых технологий на предприятиях и организациях в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, социальной защите, строительстве, государственном и муниципальном управлении и других сферах.

"В этой сфере важен не столько масштаб вовлечения органов власти, сколько выбор проектов. Для решения с помощью инструментов бережливого производства были отобраны проблемы, которые больше всего беспокоили нижегородцев", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор привел несколько примеров реализованных проектов.

Социальная сфера

"Например, в Арзамасе был оптимизирован процесс получения путевки с частичной оплатой в детские летние оздоровительные лагеря. В результате количество вынужденных визитов родителей в органы власти сократилось почти вдвое – с 9 до 5 раз в среднем, а трудоемкость работы специалиста отдела образования по обработке заявлений от арзамассцев снизилась с десятки раз – с 14 дней до 15 минут, что позволило предоставлять востребованную госуслугу быстрее", - сообщил Глеб Никитин.

"Кроме того, в результате проекта "Повышение качества предоставления услуг по записи и оплате посещения бассейна Молодежного центра в Сарове" время по получению услуги сократилось с 5 дней до 1 часа", - добавил губернатор.

"Электронный инспектор"

Среди успешных проектов в областном правительстве – внедрение программы "Электронный инспектор" в региональном минпроме, которая помогла вдвое сократить сроки выдачи лицензий предпринимателям на розничную продажу алкогольной продукции.

"Была проблема – большое количество отказов в выдаче лицензий. Чтобы решить эту задачу, запустили "Электронного инспектора". Программа позволяет предпринимателю самостоятельно проверить свои документы на соответствие всем необходимым требованиям – на качество, на полноту, еще на стадии их подачи. Это полностью исключило риск неприема документов", - добавил Глеб Никитин.

Молочные кухни

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов рассказал, что сейчас в работе 84 проекта. Он привел в пример оптимизацию работы молочных кухонь, когда время оформления всех документов для молодых родителей удалось сократить с 23 дней до 14, причем прийти в учреждение соцзащиты нужно всего один раз, а не пять, как было ранее.

"Также удалось оптимизировать процесс оказания услуг по принципу "единого окна" при рождении ребенка. Сейчас заявителю достаточно обратиться в МФЦ всего дважды, а не 5-10 раз, как раньше. Одновременно он может получить сразу 12 услуг", - заявил глава города.

Школьное питание (Арзамас)

Глава Арзамаса Александр Щелоков доложил о результатах проектов по внедрению бережливых технологий в Арзамасе – лидеру по темпам внедрению проектов среди муниципалитетов Нижегородской области.

"Один из важных проектов – оптимизация оплаты питания в городских школах. Раньше родители оплачивали питание чаще всего наличными. В результате классные руководители занимались непрофильной работой, отвлекаясь от образовательного процесса. В рамках проекта в школах внедрили систему электронных безналичных расчетов. В результате дополнительная нагрузка на учителей снизилась на 52 часа в месяц, а родителям станет намного удобнее", сообщил Александр Щелоков.

Глеб Никитин подчеркнул, что работа по повышению эффективности предоставления госуслуг нижегородцам будет продолжена.

Напомним, 2 июля 2019 года в Нижнем Новгороде открылся второй Всероссийский форум "Производительность 360", который собрал более 600 участников из большинства регионов России. Форум проводится Минэкономразвития России совместно с АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК) при поддержке правительства Нижегородской области и госкорпорации "Росатом".

Главная тема "Производительности 360" - вопросы повышения производительности труда и реализации нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости".