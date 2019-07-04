Последние новости рубрики Экономика
09 июля 2019 13:11  [66] "ИННОПРОМ-2019": нижегородские суда на воздушной подушке предложено поставлять в северные регионы России
08 июля 2019 13:33  [1036] Возврат федеральных денег на за ЛиАЗы-2014 грозит Нижегородской области
07 июля 2019 13:14  [433] Почти на 11% выросла за I полугодие 2019 года собираемость налоговых и неналоговых доходов бюджета Нижегородской области
06 июля 2019 15:23  [360] Глеб Никитин принял участие в совещании по вопросу реализации нацпроектов в Перми
05 июля 2019 13:25  [673] Упрощение работы контрагентов по госконтрактам обсудили эксперты совета ФАС России с участием гендиректора АПЗ Олега Лавричева
04 июля 2019 16:16  [399] Инвестиции в судостроение: на "Красном Сормове" подписано соглашение
04 июля 2019 14:55  [310] Госдолг Нижегородской области снизился с начала года на 12,2 млрд рублей
03 июля 2019 17:44  [156] Губернаторы 14 областей оценили результаты внедрения бережливого производства на "Красном Сормове"
03 июля 2019 13:36  [273] Органы власти 48 районов и городов Нижегородской области перейдут на электронный документооборот
03 июля 2019 11:32  [640] Глеб Никитин рассказал участникам форума "Производительность 360" о проектах повышения эффективности госуслуг
Экономика

"ИННОПРОМ-2019": нижегородские суда на воздушной подушке предложено поставлять в северные регионы России

09 июля 2019 13:11  [66] Экономика
Катер на воздушной подушке СВП Марс-10

Катер на воздушной подушке СВП Марс-10

Фото: с сайта http://ao-flot.ru/

Нижегородские суда на воздушной подушке и спецавтотехнику предложено поставлять в северные регионы России. Об этом сообщил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин на международном промышленном форуме "ИННОПРОМ-2019" в Екатеринбурге 8 июля 2019 года.

Делегация Нижегородской области обсудила перспективы сотрудничества региона с Ханты-Мансийским автономным округом (ХМАО).

В частности, достигнуты предварительные договорённости о поставках судов Марс 10, Марс 25, универсальной грузовой платформы на воздушной подушке и судна на воздушной подушке "Феникс" производства нижегородского предприятия АО "Флот". Кроме того, ХМАО заинтересовался спецавтотехникой производства нижегородского НПО "Транспорт".

На ИННОПРОМ-2019 НПО "Транспорт" представило гусеничный тягач ТТМ-32, который в настоящее время не имеет аналогов в мире.

"На сегодня это единственный существующий плавающий гусеничный самосвал. При его создании были применены уникальные технические и инженерные решения", - подчеркнул вице-губернатор.

Евгений Люлин добавил, что на встрече также обсудили возможность строительства сборочных производств АО "Флот" и НПО "Транспорт" на территории ХМАО, что позволит снизить стоимость Нижегородской продукции для потребителей из северных регионов России и, в конечном счёте, расширить рынок сбыта Нижегородских предприятий.

Напомним, Нижегородская область презентовала на ИННОПРОМ-2019 более 30 инновационных проектов. В частности, дочернее предприятие "Русполимет" запустило крупнейшее в России производство металлического порошка.

Кроме того, нижегородцы представили на выставке "ИННОПРОМ" первый отечественный подъемник на все виды транспорта "Силач" для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также "Кибертренер" для реабилитации после травм.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph