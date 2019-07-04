"ИННОПРОМ-2019": нижегородские суда на воздушной подушке предложено поставлять в северные регионы России Экономика

Катер на воздушной подушке СВП Марс-10 Фото: с сайта http://ao-flot.ru/

Нижегородские суда на воздушной подушке и спецавтотехнику предложено поставлять в северные регионы России. Об этом сообщил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин на международном промышленном форуме "ИННОПРОМ-2019" в Екатеринбурге 8 июля 2019 года.



Делегация Нижегородской области обсудила перспективы сотрудничества региона с Ханты-Мансийским автономным округом (ХМАО).

В частности, достигнуты предварительные договорённости о поставках судов Марс 10, Марс 25, универсальной грузовой платформы на воздушной подушке и судна на воздушной подушке "Феникс" производства нижегородского предприятия АО "Флот". Кроме того, ХМАО заинтересовался спецавтотехникой производства нижегородского НПО "Транспорт".

На ИННОПРОМ-2019 НПО "Транспорт" представило гусеничный тягач ТТМ-32, который в настоящее время не имеет аналогов в мире.

"На сегодня это единственный существующий плавающий гусеничный самосвал. При его создании были применены уникальные технические и инженерные решения", - подчеркнул вице-губернатор.

Евгений Люлин добавил, что на встрече также обсудили возможность строительства сборочных производств АО "Флот" и НПО "Транспорт" на территории ХМАО, что позволит снизить стоимость Нижегородской продукции для потребителей из северных регионов России и, в конечном счёте, расширить рынок сбыта Нижегородских предприятий.

Напомним, Нижегородская область презентовала на ИННОПРОМ-2019 более 30 инновационных проектов. В частности, дочернее предприятие "Русполимет" запустило крупнейшее в России производство металлического порошка.

Кроме того, нижегородцы представили на выставке "ИННОПРОМ" первый отечественный подъемник на все виды транспорта "Силач" для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также "Кибертренер" для реабилитации после травм.