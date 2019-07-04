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Политика

Экс-сотрудник "Росатома" Сергей Федоров назначен главой департамента финансов администрации Дзержинска

10 июля 2019 16:08  [127] Политика
Сергей Федоров

Сергей Федоров

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Сергей Федоров назначен директором департамента финансов администрации Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 2018 по 2019 год он являлся экспертом АО "Атомный энергопромышленный комплекс" предприятия ГК "Росатом" в Москве.

Распоряжение о назначении Сергея Федорова директором департамента финансов администрации Дзержинска 10 июля подписал и.о. главы города, первый заместитель главы администрации Глеб Андреев. Ранее соответствующее решение принял глава города Иван Носков.

Напомним, предыдущий руководитель департамента финансов Александр Сливаев написал заявление об увольнении 17 июня текущего года. До назначения нового руководителя обязанности директора департамента исполняла его заместитель Анна Козлова.

Ранее пресс-служба администрации сообщала, что после того, как Иван Носков в конце 2018 года был избран главой Дзержинска, в администрации города начались кадровые перестановки.

В числе последних изменений в администрации Дзержинска — назначение экс-сотрудника департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Михаила Пельченкова на пост директора департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации Дзержинска, а также назначение бывшего директора департамента внутренней политики и связям с общественностью администрации Арзамаса Елены Фоминой на пост управляющего делами администрации Дзержинска.

СПРАВКА:
Сергей Федоров родился 29 мая 1977 года в Дзержинске Нижегородской области. У него два высших образования - "Экономика и управление на предприятии" и "Государственное и муниципальное управление". С 2004 по 2016 год являлся начальником управления министерства финансов Нижегородской области, в 2016-2018 годах — замминистра здравоохранения региона.

Женат, воспитывает двух дочерей.

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