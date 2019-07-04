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Экономика

Выкса Нижегородской области вошла в топ-10 моногородов РФ

15 июля 2019 10:57  [57] Экономика

Фонд развития моногородов подвел итоги рейтинга монопрофильных территорий страны 15 июля 2019 года в рамках Всероссийского форума развития моногородов в Тольятти. Выкса Нижегородской области вошла в топ-10 моногородов РФ.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что с момента старта федеральной программы, с 2016 года, по I полугодие 2019 года в Выксе было создано около 3 тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия. Всего за этот период было вложено инвестиций в основной капитал на сумму 39,8 млрд рублей.

"Кроме того, в Выксе за последние годы были реализованы яркие событийные мероприятия, в первую очередь – фестиваль новой культуры "Арт-овраг", созданы дендрарий в рамках комплексной реконструкции Парка культуры и отдыха, специализированный центр компетенций по стандартам WorldSkills Russia. В 2019 году планируется направить более 100 млн рублей на благоустройство парка культуры и отдыха "Лебединый рай" (проект-победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды), порядка 94 млн рублей – на строительство двух корпусов (на 75 мест каждый) к действующим детским садам", - подчеркнул Глеб Никитин.

В "лучшую десятку" моногородов также вошли Павловск Воронежской области, Котовск Тамбовской области, Тутаев Ярославской области, Череповец Вологодской области, Губкин Белгородской области, Тейково Ивановской области, Набережные Челны Республики Татарстан, Глазов Республики Удмуртия, Невиномысск Ставропольского края.

Ранее губернатор отмечал, что Нижегородская область планирует активно участвовать в разработке новой программы поддержки моногородов, которых в стране более 300.

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