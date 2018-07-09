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Общество

Нижегородская мэрия вновь сдвинула сроки открытия детсадов на ул. Есенина и ул. Трамвайной

11 июля 2018 17:22  [273] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская мэрия вновь сдвинула сроки открытия детсадов на ул. Есенина и ул. Трамвайной.

Закупка на ремонт здания на ул. Трамвайной, 83 под размещение детского сада была проведена в конце 2017 года, срок завершения работ, согласно контракту – 31 марта 2018 года. Подрядчиком было выбрано ЗАО "Нижегородспецстроймонтаж", сумма контракта – 18,7 млн рублей. Потом садик планировали открыть к лету 2018 года. Напомним, здание бывшего "Дома ребенка" было передано городу из областной собственности в октябре 2016 года. В июле 2017 года Елизавета Солонченко, которая на тот момент была главой города, сообщала, что в этом здании после ремонта откроется детский сад, полностью состоящий из ясельных групп.

О планах по реконструкции под детский сад помещения бывшего детдома №5 на ул. Есенина было заявлено в мае 2017 года. Муниципальный контракт заключен с ООО "Вентсрой НН". Изначально садик планировалось открыть в первом квартале 2018 года, потом – во втором квартале. Из областного бюджета на эти цели было выделено 26 млн рублей.

На заседании Гордумы 11 июля 2018 года были внесены правки в бюджет, согласно которым на оба объекта выделено еще в общей сложности 22 млн рублей (из них 21 млн рублей – из бюджета региона). "Это необходимо для того, чтобы к сентябрю детсады открыть", - рассказал глава города Владимир Панов. Он пояснил, что первоначальным проектом не был предусмотрен ремонт фасада в одном здании и благоустройство территории около другого.

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Теги:
Детсады
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