"Вилка и Стрелка" в Нижнем: гастрофестиваль пройдет 20-21 июля на Нижне-Волжской набережной Культура и отдых

Гастрономический фестиваль "Вилка и Стрелка" пройдет 20-21 июля 2019 года на Нижне-Волжской набережной с 12:00 до 21:00. Вход свободный.

Как сообщили организаторы, представители крупнейших ресторанных сетей и индивидуальных проектов города представят гостям фестиваля разнообразные блюда на любой вкус и мастер-классы своих шеф-поваров.

В рамках фестиваля также запланирована культурная программа, будут организованы специальная детская зона и интерактивы для потенциальных партнеров ресторанов. В администрации отметили, что поддерживают подобные инициативы, как мощный фактор взаимодействия предприятий малого и среднего бизнеса.

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Одним из ярких мероприятий фестиваля станет регата на яхтах. Напомним, что международный фестиваль водных видов спорта пройдет в Нижнем Новгороде 21-27 июля на набережной Волги. (0+)

Кроме того, 19 июля в городе открывается "Горький fest". На Нижне-Волжской набережной в 20:30 для жителей и гостей города будет организован концерт-сюрприз. Сам фестиваль пройдет с 19 по 25 июля, показы фильмов будут организованы также Нижне-Волжской набережной. С подробной программой и возрастными ограничениями по фильмам можно ознакомиться здесь.