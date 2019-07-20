ИП "Каргин" и еще десять перевозчиков увеличивают тарифы на проезд в Нижнем Новгороде

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ИП "Каргин" и еще десять частных перевозчиков с августа увеличивают тарифы на проезд в Нижнем Новгороде. Об этом они уведомили городской департамент транспорта.
Тарифы за проезд увеличивается с 28 до 30 рублей независимо от вида оплаты.
В частности, с 1 августа стоимость проезда увеличивают перевозчики ИП Саакян Г.А., ООО "Футбол", ИП Алиев М.А., ООО "АТП-1" и ООО "Рейс-НН".
Стоимость проезда вырастет на маршрутах:
№ Т-18 "Седьмое небо – Верхние Печеры"
№ Т-24 "Красное Сормово – Верхние Печеры"
№ Т-97 "Поселок Мостоотряда – улица Родионова"
№ Т-46 "Аэропорт – микрорайон Кузнечиха"
№ Т-65 "Улица Космическая – ЗКПД 4"
№ Т-83 "Микрорайон Соцгород-2 – деревня Афонино"
№ Т-98 "Улица Космическая – улица Деловая"
№ Т-87 "Улица Космическая – катер Герой"
С 10 августа перевозчик "Автоком" увеличивает тариф на маршруте
№ Т-76 "Улица Дубравная – автовокзал "Щербинки"
С 15 августа тарифы ООО "Массив", ООО "Лидер-Транс", ООО "Победа НН", ИП Каргин Д.В. и ИП Каргин В.В. Вырастут на маршрутах
№ Т-47 "Поселок Сортировочный – микрорайон Цветы"
№ Т-71 "Улица Федосеенко – площадь Свободы"
Напомним, что с 29 июля текущего года также подорожает проезд на маршруте №57 "Красное Сормово - микрорайон Верхние Печеры".
Кроме того, с 1 июля стоимость проезда до 30 рублей увеличилась на других коммерческих маршрутах:
№Т-55 "ЗКПД-4 – автовокзал "Щербинки"
№Т-74 "улица Долгополова – микрорайон Верхние Печеры"
№Т-82 "автовокзал "Щербинки" – улица Усилова"
№Т-91 "поселок Черепичный – улица Долгополова"
№Т-93 "агрокомбинат "Горьковский" – микрорайон Верхние Печеры"
№Т-94 "ЗКПД-4 – микрорайон Кузнечиха-2".
C 15 мая проезд подорожал на маршруте Т-31.
С 13 мая – на Т-13, Т-44, Т-88, Т-34, Т-75, Т-45, Т-59 и Т-81.
С 1 февраля – на Т-67.
В декабре прошлого года еще шесть нижегородских перевозчиков повысили стоимость проезда до 30 рублей: Т-14, Т- 39, Т-63, Т-79, Т-89 и Т-92.
Напомним также, с 1 января администрация прекратила работу семи маршрутов: Т-3, Т-20, Т-60, Т-85, Т-90, Т-113 и Т-138.
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