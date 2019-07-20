ИП "Каргин" и еще десять перевозчиков увеличивают тарифы на проезд в Нижнем Новгороде Общество

ИП "Каргин" и еще десять частных перевозчиков с августа увеличивают тарифы на проезд в Нижнем Новгороде. Об этом они уведомили городской департамент транспорта.

Тарифы за проезд увеличивается с 28 до 30 рублей независимо от вида оплаты.

В частности, с 1 августа стоимость проезда увеличивают перевозчики ИП Саакян Г.А., ООО "Футбол", ИП Алиев М.А., ООО "АТП-1" и ООО "Рейс-НН".

Стоимость проезда вырастет на маршрутах:

№ Т-18 "Седьмое небо – Верхние Печеры"

№ Т-24 "Красное Сормово – Верхние Печеры"

№ Т-97 "Поселок Мостоотряда – улица Родионова"

№ Т-46 "Аэропорт – микрорайон Кузнечиха"

№ Т-65 "Улица Космическая – ЗКПД 4"

№ Т-83 "Микрорайон Соцгород-2 – деревня Афонино"

№ Т-98 "Улица Космическая – улица Деловая"

№ Т-87 "Улица Космическая – катер Герой"

С 10 августа перевозчик "Автоком" увеличивает тариф на маршруте

№ Т-76 "Улица Дубравная – автовокзал "Щербинки"

С 15 августа тарифы ООО "Массив", ООО "Лидер-Транс", ООО "Победа НН", ИП Каргин Д.В. и ИП Каргин В.В. Вырастут на маршрутах

№ Т-47 "Поселок Сортировочный – микрорайон Цветы"

№ Т-71 "Улица Федосеенко – площадь Свободы"

Напомним, что с 29 июля текущего года также подорожает проезд на маршруте №57 "Красное Сормово - микрорайон Верхние Печеры".

Кроме того, с 1 июля стоимость проезда до 30 рублей увеличилась на других коммерческих маршрутах:

№Т-55 "ЗКПД-4 – автовокзал "Щербинки"

№Т-74 "улица Долгополова – микрорайон Верхние Печеры"

№Т-82 "автовокзал "Щербинки" – улица Усилова"

№Т-91 "поселок Черепичный – улица Долгополова"

№Т-93 "агрокомбинат "Горьковский" – микрорайон Верхние Печеры"

№Т-94 "ЗКПД-4 – микрорайон Кузнечиха-2".

C 15 мая проезд подорожал на маршруте Т-31.

С 13 мая – на Т-13, Т-44, Т-88, Т-34, Т-75, Т-45, Т-59 и Т-81.

С 1 февраля – на Т-67.

В декабре прошлого года еще шесть нижегородских перевозчиков повысили стоимость проезда до 30 рублей: Т-14, Т- 39, Т-63, Т-79, Т-89 и Т-92.

Напомним также, с 1 января администрация прекратила работу семи маршрутов: Т-3, Т-20, Т-60, Т-85, Т-90, Т-113 и Т-138.