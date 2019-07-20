Последние новости рубрики Общество
20 июля 2019 20:44  [161] Глеб Никитин посетил деревню богатырей в Нижегородской области
20 июля 2019 20:34  [131] Глеб Никитин поручил отремонтировать разбитую большегрузами дорогу в Кстовском районе
20 июля 2019 18:24  [142] Град, ливни и порывисты ветер до 15 м/с ожидаются в Нижегородской области в ближайшие 1.3 часа
20 июля 2019 18:07  [158] Более тысячи заявок представили нижегородцы в рамках конкурса "Цифровой прорыв", - Глеб Никитин
20 июля 2019 18:02  [166] Производством сыра в антисанитарных условиях в Воротынце заинтересовались прокуратура и Роспотребнадзор
20 июля 2019 11:59  [209] Мастер-класс грузинской кухни пройдет в ТЦ "Муравей"
20 июля 2019 11:48  [166] Сельскохозяйственная выставка "День поля" пройдет в Нижегородской области 2 августа
20 июля 2019 11:02  [179] Систему видеонаблюдения установят на проспекте Молодежный в Нижнем Новгороде
20 июля 2019 10:46  [190] Более 2,5 тысяч человек примут участие в молодежном форуме ПФО "iВолга-2019"
20 июля 2019 10:18  [158] Глеб Никитин пригласил нижегородцев на кинопоказы фестиваля "Горький fest"
Общество

Специальных охотников привлекли в Вадский район, где введен карантин по АЧС

18 июля 2019 18:56  [397] Общество

Спецбригаду охотников сформировали на территории Вадского района, где введен карантин по африканской чуме свиней (АЧС). Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Карантин на территории района установлен с 15 июля текущего года. До этого - что 12 июля на территории 7 квартала Вадского участкового лесничества обнаружен дикий кабан, у которого выявлен вирус АЧС.

Для ликвидации инфекции и предотвращения распространения вируса на территории в Вадском района дополнительно сформирована спецбригада охотников для добычи кабанов и обнаружения трупов павших кабанов.

По данным на 17 июля охотники добыли 175 диких кабанов и нашли 61 мертвого кабана.

Помимо этого, сейчас у населения района скупаются свиньи. Закупочная стоимость 1 кг живого веса свиньи составляет 150 рублей. По данным на 17 июля выкуплено 9 свиней.

Напомним, что карантин по АЧС также сейчас действует на территории Арзамасского и Дальнеконстантиновского района. Карантин введен со 2 июля 2019 года. Такую меру предприняли из-за обнаруженных на участках, расположенных в этих районах и принадлежащих ООО ИК "Универсал-Финансы-НН" (занимается охотой, отловом и отстрелом диких животных, включая предоставление услуг в этих областях), трупа кабана и головы кабана с АЧС. Останки животных нашли 1 июля. Сейчас они уничтожены.

В рамках мероприятий по ликвидации последствий АЧС, специалисты вели поиски животных с вирусом. В результате были обнаружены трупы еще 46 кабанов с вирусом африканской чумы свиней, а также добыто 100 кабанов. Трупы и живые кабаны уничтожены. Живых кабанов уничтожили для профилактики.

В настоящее время работа по ликвидации опасного заболевания на территориях, где введен карантин продолжается.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph