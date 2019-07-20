Специальных охотников привлекли в Вадский район, где введен карантин по АЧС Общество

Спецбригаду охотников сформировали на территории Вадского района, где введен карантин по африканской чуме свиней (АЧС). Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Карантин на территории района установлен с 15 июля текущего года. До этого - что 12 июля на территории 7 квартала Вадского участкового лесничества обнаружен дикий кабан, у которого выявлен вирус АЧС.



Для ликвидации инфекции и предотвращения распространения вируса на территории в Вадском района дополнительно сформирована спецбригада охотников для добычи кабанов и обнаружения трупов павших кабанов.

По данным на 17 июля охотники добыли 175 диких кабанов и нашли 61 мертвого кабана.

Помимо этого, сейчас у населения района скупаются свиньи. Закупочная стоимость 1 кг живого веса свиньи составляет 150 рублей. По данным на 17 июля выкуплено 9 свиней.

Напомним, что карантин по АЧС также сейчас действует на территории Арзамасского и Дальнеконстантиновского района. Карантин введен со 2 июля 2019 года. Такую меру предприняли из-за обнаруженных на участках, расположенных в этих районах и принадлежащих ООО ИК "Универсал-Финансы-НН" (занимается охотой, отловом и отстрелом диких животных, включая предоставление услуг в этих областях), трупа кабана и головы кабана с АЧС. Останки животных нашли 1 июля. Сейчас они уничтожены.

В рамках мероприятий по ликвидации последствий АЧС, специалисты вели поиски животных с вирусом. В результате были обнаружены трупы еще 46 кабанов с вирусом африканской чумы свиней, а также добыто 100 кабанов. Трупы и живые кабаны уничтожены. Живых кабанов уничтожили для профилактики.

В настоящее время работа по ликвидации опасного заболевания на территориях, где введен карантин продолжается.