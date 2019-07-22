Миграция диких животных - лось пытался пробраться на территорию Нижнего Новгорода Общество

Молодой лось пытался пробраться на территорию Нижнего Новгорода. Как сообщили в областном комитете по охране объектов животного мира (госохотнадзор), животное удалось сфотографировать на дороге около Московского шоссе.

Лось некоторое время находился на окраине города, а потом вновь ушел в лес.

В ведомстве пояснили, что сейчас в регионе происходит миграция диких животных, например, лосей, которые, предположительно отправляются на поиски нового дома и могут заходить на территории населенных пунктов.

Специалисты ведомства просят нижегородцев, которые увидят в населенных пунктах крупных диких животных, позвонить на "зеленый телефон" по номеру (831) 433-22-11 (круглосуточно). Специалисты помогут животным вернуться в дикую природу.

Напомним, что в мае в нижегородском лесу удалось сфотографировать целующихся ёжиков. У многих животных после зимней спячки в это время начинается брачный сезон, но, тем не менее, такие фото считаются редкостью.

Напомним также, что в регионе разработали интерактивную карту мест "зверопереходов". Наиболее опасные участки дорог на этой карта отмечены зеленым цветом. К таким участкам относятся направления Москва — Нижний Новгород (трасса М-7); Нижний Новгород — Саранск (Р-158) и Нижний Новгород — Киров.