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Происшествия

Провал на Трудовой, в котором оказалась машина нижегородки, устранят до конца дня

23 июля 2019 15:32  [285] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Провал на ул. Трудовой, в котором сегодня ночью оказалась машина жительницы Нижнего Новгорода, устранят до конца дня. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Нижегородском водоканале.

Напомним, нижегородка припарковала свой автомобиль на обочине, а ночью узнала, что он провалился под асфальт. Пришлось вызывать эвакуатор.

Как пояснили в компании, причиной провала стала утечка на водопроводной линии 200 мм по адресу ул. Ковалихинская, 77. Сейчас на месте работают две бригады и шесть единиц техники - утечку планируется устранить до конца дня.

Кроме того, в Нижегородском водоканале уточнили, что водопроводная линия диаметром 300 мм общей протяженностью 250 метров на ул.Трудовой имеет большую степень износа, поэтому в настоящее время там проводятся плановые работы по ее перекладке.

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