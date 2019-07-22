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Общество

Грибникам ограничили вход в Вадские леса Нижегородской области из-за карантина по АЧС

24 июля 2019 13:23  [146] Общество

Грибникам не рекомендуют ходить в леса Вадского района Нижегородской области из-за карантина по африканской чуме свиней (АЧС). Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республики Марий Эл 24 июля 2019 года.

Накануне прошло совещание, где руководитель управления Владимир Макарычев отметил невысокую эффективность мероприятий по недопущению распространения АЧС проведенных за 5 дней на территории Вадского района. В связи с чем, на совещании приняты решения: с 24 июля на территории района начинают работу сводные группы, с целью подворного обхода населенных пунктов располагающихся в непосредственной близости к очагу АЧС и проведения работы с населением с целью убеждения убоя свиней и получения денежной компенсации от свинокомплекса ООО "ННПП".

Кроме того, ограничен въезд в леса для сбора грибов и ягод, будут выставлены дополнительные шлагбаумы и предупреждающие таблички.

Также администрации Вадского района усилит контроль за сбором зерновых культур и кукурузы в полном объеме.

На прошлой неделе сообщалось, что спецбригаду охотников сформировали на территории Вадского района для ликвидации инфекции и предотвращения распространения вируса.

Напомним, что карантин по АЧС, помимо Вадского района, также действует на территории Арзамасского и Дальнеконстантиновского районов. Карантин введен со 2 июля 2019 года. Такую меру предприняли из-за обнаруженных на участках, расположенных в этих районах и принадлежащих ООО ИК "Универсал-Финансы-НН" (занимается охотой, отловом и отстрелом диких животных, включая предоставление услуг в этих областях), трупа кабана и головы кабана с АЧС. Останки животных нашли 1 июля и уничтожили. 

В рамках мероприятий по ликвидации последствий АЧС, специалисты вели поиски животных с вирусом. В результате были обнаружены трупы еще 46 кабанов с вирусом африканской чумы свиней, а также добыто 100 кабанов. Живых кабанов уничтожили для профилактики.

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